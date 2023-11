Paris warnt vor Eiern aus privater Haltung

Im Großraum Paris raten die Gesundheitsbehörden wegen einer übermäßigen Belastung der Böden mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) vom Verzehr von Eiern aus privater Haltung ab. Auch der Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten sowie Gartenarbeit an sich könne für Menschen in der Region eine gesundheitliche Belastung bedeuten, teilte die Gesundheitsbehörde ARS am Montag mit.