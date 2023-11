Cijan-Starmannschaft fällt gleich den Meister

Was für ein Einstand! Die Lendhafen Seelöwen wurden heuer erst im Sommer gegründet, jetzt im ersten Match in der Unterliga Ost wurde gleich der regierende Meister Reifnitz in Ferlach vor 400 Fans entzaubert – mit 8:7. Die Reifnitzer sind aber nicht nur Titelverteidiger, auch großes Vorbild und Inspirator der Seelöwen.