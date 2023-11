Nach Fahrzeugkontrolle: Mann springt in Donaukanal

Eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle endete in den frühen Morgenstunden am Montag für einen 44-jährigen Mann in Wien-Leopoldstadt mit einem Sprung in den Donaukanal. Der Mann hatte keine gültige Lenkerberechtigung, zudem wollte er den Beamten seinen Namen nicht verraten. Er musste aus dem Wasser gerettet werden.