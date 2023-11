Perry: Seine „Friends“ planen Reunion bei Emmys

Perry wurde im Laufe seines Lebens für fünf Emmy-Preise nominiert, darunter 2002 für seine Rolle in „Friends“ als herausragender Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie. Für seinen Auftritt in „The West Wing“ in den Jahren 2003 und 2004 wurde er außerdem zweimal als herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie nominiert.