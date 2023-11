„Kärntner Krone“ wegen Leidenschaft für Rapid

Dem SK Rapid Wien haben wir es wohl zu verdanken, dass bei den Hribernigs in St. Jakob im Rosental seit 40 Jahren die „Krone“ aufliegt. Werner war nämlich schon als Kind glühender Fan der Grün-Weisen, holte sich sonntags immer die Zeitung. „Ich habe dann so lange gebettelt, bis die Mama uns die Zeitung dann abonniert hat“, so Werner.