„Das ist ein absoluter Glücksfall für den Sport“

Niemand will auf Götzis verzichten

Ein Kalender, der besonders die Ländle-Mehrkämpferinnen Isabel Posch und Chiara Schuler unter Druck gesetzt hätte. „Keine Vorarlbergerin will auf den Start in Götzis verzichten“, weiß Benning. Um die mögliche Chance zur Quali für die EM in Rom zu wahren, hätte man diesen Gedanken aber eventuell ins Auge fassen müssen. Grund: das Bonuspunktesystem.