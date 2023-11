„Klimakleben“ kostet 440 Euro Geldstrafe

Was für eine Strafe die 15 nun angezeigten Aktivisten erwartet, können sie bei ihren Gleichgesinnten nachlesen: 200 Euro wegen der Nichtanmeldung der Versammlung und weitere 200 Euro wegen Unterlassung zur Auflösung der illegalen Versammlung – samt zusätzlich 40 Euro Verfahrenskosten. In Summe also 440 Euro. Das steht in einem elfseitigen Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Salzburg. Samt weiteren Details, wie das völlig despektierliche Verhalten eines Passanten, der die Aktivisten anpinkeln wollte. Das konnten Beamte letztlich verhindern. Festgestellt hat das Gericht auch die Länge des verursachten Staus: knapp einen Kilometer.