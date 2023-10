Klima-Schützerin: „Habe fast immer Kleber dabei“

Drei der vier Aktivisten haben nämlich Beschwerde gegen den Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft eingelegt – deshalb musste sich am Montag das Landesverwaltungsgericht in Salzburg mit den Klimaschützern befassen. Rechtlich geht es um das Versammlungsrecht, moralisch um den Klimawandel. Das fällt im Verhandlungssaal 4 mit einigen Klima-Botschaften auf: „Versammlungen, die nicht stören, werden nicht gehört“, erklärte eine Aktivistin, die noch am Vormittag ein ähnliches Verfahren in Wien hatte.