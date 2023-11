Volkswagen legte Menschenrechtsbericht vor

Dazu zählen etwa Zulieferer. Hier gebe es noch „Verbesserungspotenziale“, sagte die Menschenrechtsbeauftragte des Konzerns, Kerstin Waltenberg, am Freitag. An diesem Tag wurde der erste Jahresbericht präsentiert. Zu Jahresbeginn war das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft getreten. Demnach haben Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten die Pflicht, darauf zu achten, dass die Menschenrechte bei der gesamten Produktion eingehalten werden. Darüber ist jährlich ein Bericht vorzulegen.