Leistungen für Perücken bundesweit einheitlich

Tarif-Wildwuchs in allen Bundesländern

So hätten Patienten in fünf Bundesländern bei ein und derselben Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) damals „maximal 358 Euro und weniger als eine Vergütung erhalten, während in anderen Bundesländern 90 Prozent der Kosten bis zu 1450 Euro übernommen wurden“, konkretisiert Pfister, „andere Versicherer lagen im Bundesgebiet mit den Leistungen noch deutlich darunter.“