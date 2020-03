Für Perücken: Haare lassen für den guten Zweck

Ursprünglich nur 50 Perücken wollte der Verein verschenken. Dabei ist es aber nicht geblieben. Mittlerweile wurden seit Gründung der Haarfee 190 Perücken aus Echthaar an Menschen verteilt, die sich so eine nicht leisten können. „Obwohl wir momentan vielen Kindern helfen, möchten wir in Zukunft gerne auch Erwachsene unterstützen“, so Claudia Attar vom Verein Haarfee. Die Spender können entscheiden, ob ihr Haar auch für Erwachsene verwendet werden darf.