Dieses beliebte Wirtshaus sperrt nie wieder auf

Das nächste Wirtshaus, dass die Segel streicht: Gerade erst hatte sich Johann Aspalter wieder einmal eine Gault&Millau-Haube erkocht. In seinem Restaurant Johann’s im Prielmayerhof in der Weißenwolffstraße war es aber definitiv die letzte. Denn per Newsletter verkündete er nun: „Liebe Genussfreunde, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Positives mit Ihnen erleben dürfen und Sie haben uns auch in schwierigen Zeiten immer unterstützt. Aufgrund der schwierigen Personalsituation sehe ich mich leider gezwungen, das Restaurant Johann’s mit 21. Dezember zu schließen.“