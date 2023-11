Beatles brechen erneut weltweit Charts-Rekorde

USA: 35. Top-Ten-Platz in den „Hot 100“

Auch die B-Seite der Single, ein mithilfe von KI erstellter Stereo-Mix der allerersten (anno 1963 in mono veröffentlichte) Beatles-Single „Love Me Do“, legte in der Vorwoche einen fulminanten Start hin. Der Song stieg auf Platz zwei der „Digital Song Sales Charts“ ein und bescherte den Fab Four so eine Doppelführung in dieser Kategorie. Am Dienstag gab Billboard dann bekannt, dass die Pilzköpfe am Freitag ihren 35. Top-Ten-Platz in den „Hot 100“, den wichtigsten Singlecharts in den USA, erreichen werden.