„Je mehr man hat, desto mehr hat man zu verlieren“

Doch wie tickt der Mann, der pro Jahr 200 Millionen Euro Umsatz macht, privat? Erstaunlich offen spricht er im Adabei Spezial mit Sasa Schwarzjirg über seinen alkoholkranken Vater, seine eigenen Versäumnisse als Vater, was ihn zum Weinen bringt und warum er nicht an Glück glaubt, vor allem nicht in Bezug auf Erfolg.