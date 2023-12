Die 5 schockierendsten Promi-Enthüllungen 2023

Weiters sprach der Sänger in seiner Doku über seine Zeit bei der Boyband Take That: „Die Arbeitsbelastung war unerbittlich“ oder „Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte: Ecstasy, Kokain, Alkohol. Eine Flasche Wodka vor der täglichen Probe war normal.“ „Die Wurzel dieser Dunkelheit war, dass ich viel zu früh zu viel erlebt habe“, erklärt er sich heute seine damaligen Süchte und sein psychisches Leiden.