„Diese Filme bieten dir die ganze Bandbreite“

„Krone“: Nach dem Ende der Trilogie war es acht Jahre lang still um die Filmreihe. Jetzt erzählt „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“ eine Geschichte, die 64 Jahre früher spielt. Wie war es, wieder zurück nach Panem zu reisen?

Francis Lawrence: Es war sehr aufregend! Ich dachte, wir sind fertig mit dem Stoff. Aber die Autorin Suzanne Collins überraschte uns mit einem Anruf und sagte, sie habe sich inspiriert gefühlt und ein weiteres Buch geschrieben. Ich fand es super und dachte, okay, dann lass uns mal die Ärmel hochkrempeln und schauen, ob wir das in einen Film verwandeln können.