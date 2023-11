„Tierische Produkte durch pflanzliche ersetzen!“

Die Zahlen sind alarmierend: Weltweit werden etwa 40 Prozent der produzierten Lebensmittel nicht verzehrt. In Österreich allein landen jährlich rund eine Million Tonnen Lebensmittel in der Tonne. Das sind pro Kopf gerechnet, mehr als 100 kg pro Jahr. Laut Heizmann, leiste die Landwirtschaft einen bedeutenden Beitrag zu Lebensmittelverlusten. „Besonders durch den Einsatz von Futtermitteln mit weiten Transportwegen.“ Ein Blick in die verschiedenen Sektoren zeigt, dass über die Hälfte der Lebensmittelabfälle aber in privaten Haushalten entstehen.