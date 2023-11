Masern-Fälle weltweit um 18 Prozent gestiegen

162 bestätigte Fälle in Österreich

In Österreich gab es laut AGES (Agentur für Ernährungssicherheit, Anm.) in diesem Jahr bisher 162 bestätigte Masernfälle. Die meisten wurden im Frühling durch einen Ausbruch in der Steiermark und die dortige Verbreitung auf einer großen Hochzeitsfeier registriert. Im Vorjahr wurde nur ein einziger Masernfall gemeldet.