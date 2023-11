Saufbruder wollte in Notschlafstelle Brand legen

Einmal, weil er im Zuge eines Streites seiner Lebensgefährtin den Arm umgedreht und ihr gedroht hatte, sie umzubringen. Wobei er in weiterer Folge auch noch ihr Handy zertrümmerte. Im zweiten Fall geht es um einen Ausraster in der Notschlafstelle „Dowas“ in Bregenz. Grund: Der Beschuldigte hatte das dort übliche Vorgespräch mit dem Mitarbeiter verweigert, worauf dieser ihn wieder an die frische Luft setzte.