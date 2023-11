Deutsche Großrazzia gegen gefährliche Islamisten

Verbotene Aktivitäten?

„Das IZH steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten“, hieß es in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Mitteilung des BMI. Die Sicherheitsbehörden gingen zudem dem Verdacht nach, dass das IZH die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hisbollah unterstütze.