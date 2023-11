„Retter in Violett“? Prozess um Fan-Prügelei

Während am 3. September in der Generali Arena am Platz Austria Wien gegen Austria Klagenfurt kämpfte, kam es im Fan-Sektor zu einer Schlacht der anderen Art, die am Mittwoch ein gerichtliches Nachspiel hatte. Ein Anhänger der Violetten soll einen angeblichen Rapidler, der sich in den Fan-Sektor geschlichen hatte, verprügelt haben. Er erhielt nun am Straflandesgericht eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe, die bedingt nachgesehen wurde.