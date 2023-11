Selbstgemachte Ravioli mit Frischkäsefüllung

Ravioli in Nussbutter schwenken

Anschließend Butter in der Pfanne zergehen lassen. In der Zwischenzeit einen Topf Wasser aufsetzen und salzen. „Frische Pasta dauert im kochenden Wasser nur ein bis zwei Minuten“, erklärt Vogler. Danach kommen die Ravioli in die Nussbutter: „Wenn die Molke in der Butter leicht karamellisiert, fängt das Ganze so nussig zu riechen an. Das hat aber absolut nichts mit einer Nuss zu tun!“