Tirol: Opposition schäumt, weil Regierung schwänzt

Fernbleiben am zweiten Sitzungstag

„In der Oktober-Landtagssitzung ist nur ein einziges (!) von acht Regierungsmitgliedern für die Anfragebesprechungen am zweiten Sitzungstag und damit am Ende der Tagesordnung zur Verfügung gestanden. Auch für die November-Landtagssitzung in dieser Woche schaut es nicht besser aus, von Landeshauptmann Mattle über seinen Stellvertreter Geisler bis hin zu Landesrätin Mair stehen wieder einmal viele Regierungsmitglieder am zweiten Sitzungstag nicht Rede und Antwort. Das ist inakzeptabel, demokratiepolitisch problematisch und eine Missachtung des Tiroler Landtages“, stellen die vier Klubobleute Markus Abwerzger, Gebi Mair, Markus Sint und Dominik Oberhofer gemeinsam fest.