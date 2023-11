November-Landtag: Hitzige Debatten zu erwarten

Zum zehnten Mal in dieser Periode trifft sich Tirols hohe Politik am Mittwoch und Donnerstag zur Landtagssitzung. Welche Themen werden den Tirolern dieses Mal kredenzt? Einige Punkte auf dem Menüplan dürften dem einen oder anderen sauer aufstoßen: So lautet das erste Thema der Fragestunde am Mittwoch: „Verhaltenskodex für Migranten“. Dieser verpflichte Flüchtlinge und Migranten zur gemeinnützigen Arbeit. Die FPÖ bezweifelt, dass dieser Kodex etwas bringe, und möchte von LH Anton Mattle (ÖVP) noch einmal genau wissen, wo die Sinnhaftigkeit liegt.