Bodypainting-Models bei Shooting sexuell berührt

„Die Bilder sind nur für uns“

Was der 76-Jährige als „vollkommen harmonische Atmosphäre“ in seinem Atelier in Wien-Döbling beschreibt, bringt die 28-Jährige schon beim Betreten des Verhandlungssaals zum hysterischen Weinen. Abwechselnd habe der Künstler sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, sie dann weiter bemalt. Danach machte er noch Fotos - ausschließlich vom Intimbereich. „Die Bilder sind nur für uns“, habe er ihr dabei zugeflüstert.