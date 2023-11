Muchitsch: „Gehaltserhöhung in Baubranche fix!“

Muchitsch lüftet Ergebnis exklusiv auf krone.tv

Aber dass die Gehaltserhöhung dann die Summe aus dem resultierenden Inflationsbetrag plus Zuschlag plus den „Nebengeräuschen“ wird, wurde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bereits fixiert.Bisher wurde das jedoch noch nicht kommuniziert, was sich hiermit ändert. Muchitsch: „Krone.tv ist der erste TV-Sender, wo ich das Verhandlungsergebnis nun bekannt gebe.“