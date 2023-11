Klagewelle wegen beliebten Haarpflegeprodukten

„Von Sicherheit unserer Produkte überzeugt“

Die ersten Klagen wurden eingereicht, nachdem eine Studie des National Institutes of Health im Oktober 2022 ergeben hatte, dass Frauen, die die Produkte mehrmals im Jahr verwendeten, ein mehr als doppelt so hohes Risiko hatten, an Gebärmutterkrebs zu erkranken. Nach Bekanntwerden der ersten Klagen hatte L’Oréal erklärt, man sei „von der Sicherheit unserer Produkte überzeugt und glaubt, dass die kürzlich gegen uns erhobenen Klagen keine rechtliche Grundlage haben.“