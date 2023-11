Wie schlimm ist der Antibiotika-Engpass wirklich?

Nicht bei jeder Erkrankung muss immer gleich ein Antibiotikum verschrieben werden, so der Experte im Interview. „Gerade bei Harnwegsinfektionen gibt es eine Vielzahl an anderen Mitteln, die man hier gezielt einsetzen kann. Es braucht nicht immer gleich ein Antibiotikum, welches vor allem auch nicht immer gesund für die Darmschleimhaut ist“, erklärt Dr. Janata im Gespräch. Könnte es dennoch sein, dass sich die Liefersituation der Medikamente in Zukunft weiter zuspitzen wird? Und was bedeutet das für die vielen Menschen, die darauf angewiesen sind? Die Antworten sehen Sie im Video oben.