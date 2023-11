Bei der „Gast“ kommt es eben doch aufs Aussehen an

Wir sind heuer zum ersten Mal auf der ,Gast’ und wollen aktiv Gastronomen und Hoteliers ansprechen“, erzählt Florian Santner vom Salzburger Einrichtungshaus Gehmacher. Von den neusten Deko-Trends bis hin zu edlen Leuchten – Santner hat eine breite Auswahl an unterschiedlichsten Einrichtungsgegenständen mit auf die Messe genommen. Er weiß, das Ambiente in dem gespeist wird, hinterlässt bei den Gästen genauso Eindruck, wie das, was auf den Teller kommt.