Vom Helden zum großen Pechvogel

Was werden sich wohl die ehemaligen Goalgetter Polster und Linz bei den vergebenen Hochkarätern gedacht haben? Andi Gruber hatte in Summe fünf Chancen auf ein Tor (ein Volley-Aufsetzer ging knapp drüber, viermal rettete Keeper Alex Schlager in höchster Not), dazu fehlten Fisnik Asllani bei einem Stanglpass nur Millimeter, auch der eingewechselt Alexander Schmidt scheiterte am Keeper, einmal half diesem bei einem Schuss von Aleksandar Jukic die Querlatte, Höhepunkt der „Schlager-Festspiele“ war dann sein gehaltener Elfer.