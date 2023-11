Austria spielte Salzburg an die Wand

Da spielt die Austria den Meister an die Wand, hat acht (!) Großchancen zu Buche stehen - und vergibt zu allem Überdruss in der 90. Minute einen Elfmeter. Ausgerechnet durch Alexander Schmidt, der vor einer Woche noch in der 90. Minute gegen Lustenau das 1:0-Siegestor erzielt hatte. Der Stürmer scheiterte an Alexander Schlager, dem es einzig und allein zu verdanken war, dass Salzburg das Feld nicht als Verlierer verließ.