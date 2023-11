Ramon Tanque wird in Dornbirn schmerzlich vermisst

„Es ist jetzt die fünfte Woche, seit die Verletzung passiert ist. Er hat zuletzt gute Fortschritte gemacht.“ Im Test in der Länderspielpause - die Dornbirn in der derzeitigen Situation sehr gelegen kommt - gegen Austria Lustenau am Donnerstag wird Tanque noch nicht dabei sein. Aber in den folgenden zwei Liga-Heimspielen. „Gegen Ried sollte er erstmals eingreifen können, gegen Liefering hoffentlich auflaufen“, sagt Orie.