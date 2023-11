Vor Mexiko: Österreichs Quartett im Überblick

Österreichs Tennis-Damen kämpfen am bevorstehenden Wochenende (11./12.11.) um den Einzug in die Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups. Im Vorfeld hat krone.tv bei der intensiven Trainingsvorbereitung vorbeigeschaut und sich einen Überblick über das Quartett verschafft. Sinja Kraus, Tamira Paszek, Melanie Klaffner sowie Debütantin Tamara Kostic gehen unter der Leitung von ÖTV-Teamkapitänin Marion Maruska an den Start. Auch ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer war im Multiversum Schwechat mit dabei, um auch seine Expertise einfließen zu lassen. Die ehemalige Nummer acht der Welt spricht auch über die Leistungen der Herren und seine Einschätzungen für 2024.