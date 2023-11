Hafenecker feiert seine eigene „Backerbsenaffäre“

Am 3. November 2020 hatte FPÖ-Nationalrat Christian Hafenecker Hunger. Um diesen zu stillen und die heimische (Gast-)Wirtschaft während des Corona-Lockdowns zu unterstützten, bestellte er sich in einem Lokal in seiner Heimat Kaumberg eine Backerbsensuppe und ein Schnitzel zum Mitnehmen. Während er im Lokal auf die Speisen wartete, gönnte er sich dort – wie berichtet – ein Bier und trug auch deshalb keine Schutzmaske. Polizisten ertappten Hafenecker und andere Gäste, wie sie gegen die damals gültigen Corona-Verordnungen verstoßen haben, in flagranti. Die „Backerbsenaffäre“ war perfekt.