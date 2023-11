Am Wochenende geht es für die ÖTV-Damen um den Aufstieg in die Qualifikationsrunde im Billie Jean King Cup. Im Multiversum, wo man im Vorjahr Lettland mit 3:2 bezwingen konnte, soll auch 2023 Mexiko besiegt werden. Von der Papierform her sind die Österreicherinnen Favorit, davon will Teamkapitänin Marion Maruska aber nichts wissen: „Ich bin auf einen harten Kampf eingestellt“, verrät sie im Gespräch mit Martin Grasl.