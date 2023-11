187 rechtsextreme Taten und nur 4 linksextreme

Appell an Landeshauptmann

Wahl begrüßt ausdrücklich, die Anfang der Woche präsentierte Initiative des Bundes für Extremismusprävention und De-Radikalisierung, die besonders an Schulen ansetzt. Demnach werden 200 Polizeibeamte zu Präventionsexperten im Kampf gegen Extremismus ausgebildet. „Ich rufe den Landeshauptmann auf, in dieser Sache rasch mit dem Innenminister in Kontakt zu treten. Oberösterreich als Vorreiter und Modellregion für die neuen Ansätze in der Präventionsarbeit kann ob der hohen Fallzahlen nur gut und nützlich für unsere Gesellschaft sein“, betont Wahl.