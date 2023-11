Das ganze Burgenland im Glas

Der Erfolg muss nämlich gebührend gefeiert werden, ist man sich in der „Weinkosterei“ einig. Im ersten Jahr hat sich die Vinothek zu einem wahren Besuchermagnet herauskristallisiert, allen voran für Weinkenner und auch die, die es noch werden wollen. Aber was wünscht man sich zum Geburtstag? „Das weiterhin viele Burgenländer die Reise in die Weinwelt antreten und das Kulturgut Wein schätzen lernen. Wein trinken ist weder elitär, noch der gehobenen Gesellschaft vorenthalten. Wein machen ist ein uraltes Handwerk und Wein trinken ist sogar ziemlich ’in’“, weiß Faulhammer-Jelic.