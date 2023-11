Kalaschnikows waren für Frankreich bestimmt!

Auf einem Parkplatz in Villach wurden die Fahrzeuge daraufhin durchleuchtet und so die Waffen sichergestellt. Der Slowene Peter K. will von den Waffen im Wagen nichts gewusst haben; obwohl ein Komplize in Slowenien bereits hinter Gittern sitzt. Peter K. ist in U-Haft und könnte nach Slowenien ausgeliefert werden.