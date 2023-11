Asaf Avidan: „Will Glück nicht überstrapazieren“

Grenzen durchbrechen

Mit seinem gediegenen Folk-Rock samt Singer/Songwriter-Attitüde stellt sich Avidan die wichtigen Fragen des Lebens. Er ist gleichermaßen Anpacker wie auch Melancholiker und vermengt seine Gefühle und Emotionen immer noch so gut wie möglich in der Musik, die ihm eine andere Form des persönlichen Öffnens bietet. „In allen Bereichen des Lebens geht es mir darum, die Grenzen einzureißen. Nicht nur in der Musik. Ich bin gerne in Museen und ärgere mich immer, wenn die Leute von Kubismus oder deutschen Expressionismus reden. Alles wird in Nischen eingeteilt, dabei wird alles von allem inspiriert und bedingt. All die Freuden, Ängste und Hoffnungen, die tief in dir schlummern, spüren anderswo Menschen, die nicht aussehen wie du und nicht sind wie du. Die Idee, dass ich mich in einem festgelegten musikalischen Genre aufhalten sollte, mutet seltsam an. Ich will immer in die große Werkzeugkiste greifen und mir meine Welt so malen, wie ich sie im jeweiligen Moment gerade für richtig halte.“