Juwelier-Einbrecher stemmten sich durch Mauer

Dreist, aber einfallsreich: Wie die „Krone“ erfuhr, machten Einbrecher im September des Vorjahres im Zuge eines Rififi-Coups in Schwanenstadt große Beute: Die Täter waren in ein Büro eingebrochen, um sich dann in aller Ruhe durch die Wand zum benachbarten Schmuckgeschäft durchzustemmen.