Nach Schlaganfall: US-Rapper C-Knight ist tot

Lebenserhaltende Maßnahmen wurden abgeschaltet

Blount erlitt einen Herzstillstand, wurde aber wiederbelebt und an die Lebenserhaltung angeschlossen. Zu dieser Zeit sagte Blounts Vater, dass C-Knight in einem nicht ansprechbaren Zustand war und die Ärzte seine Gehirnaktivität überwachten. Am Dienstag wurden aber alle Maschinen abgedreht, woraufhin der Rapper verstarb, mit nur 52 Jahren.