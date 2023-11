Täter rutschte nach Halsstich in Blutlache aus

Den Teppich eingerollt und in Plastik verpackt, den Couchtisch auf die Seite geschoben und ein schwarzes Tuch auf dem Boden ausgebreitet. So soll ein 36-Jähriger sein Wohnzimmer präpariert haben, eher er einen alten Bekannten am 9. April zum Tee einlud. Und ihn zuerst mit einer Eisenstange attackierte, dem 37-Jährigen dann ein Messer in den Hals rammte.