Mit Webstuhl, Garn und Einschusslöchern

Einfluss großer Strömungen

Sie setzte auch ab den Siebzigerjahren neue Maßstäbe in der textilen Kunst, die damals in die Schublade „weibliches Handwerk“ geschoben worden war. Persson „malte“ am Webstuhl, brachte neue Qualitäten dieser Technik zum Vorschein. Sie nahm Zeit, Ordnung und Experiment als neue Größen im Textilen an. So webte sie durchaus spontan einen schriftzugartigen, feinen Grundduktus in Flächen ein oder setzte grafische Spuren. Sie entwickelte auch minimalistische Form- und Farbkonzepte für textile Wandbilder und konfrontierte die Betrachter subtil mit starken Themen.