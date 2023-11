Betrunkene schlug Lebensgefährten mit Hantel

Betrunkene wurde festgenommen

Aber nicht für lange Zeit: Keine Stunde später verständigte die Nachbarin nämlich nochmals die Polizei. Die Krawall-Frau trete gegen ihre Türe und bedrohe sie dabei. Wieder fuhren zwei Polizeistreifen zum Mehrparteienhaus. Aufgrund der unklaren Gesamtsituation ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme der stark alkoholisierten 50-Jährigen an. Bei einer neuerlichen Einvernahme gab auch ihr Lebensgefährte schließlich an, dass er durch einen Schlag auf den Kopf mit einer Hantel von seiner Partnerin verletzt worden sei. Die Frau befindet sich nun in der Justizanstalt Jakomini.