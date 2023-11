Den Adventzauber in Klagenfurt und Villach erleben

Villacher Innenstadt präsentiert sich als „Stadt im Licht“

Lichter werden aufgehängt, Hütten sowie der große Eislaufplatz aufgebaut: Die Vorbereitungen auf den Villacher Advent am und um den Hauptplatz sind dieser Tage nicht zu übersehen. Bereits in zehn Tagen, am 17. November, wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Der Adventzauber mit umfangreichem Programm beginnt dann am 30. November.