Mit gestohlenem Moped vor Polizei geflüchtet

Bei der Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass sowohl das Moped als auch das darauf montierte Kennzeichen gestohlen gemeldet waren. „Der Lenker, ein 20-jähriger Villacher, gab an, dass er das Moped in Villach-Lind von einem ihm unbekannten Mann für 150 Euro gekauft habe. Die gestohlenen Kennzeichen habe er vor dem Bahnhof am Boden gefunden“, heißt es seitens der Polizei.