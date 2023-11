Streik: Metaller ziehen die Daumenschrauben an

Mit Trillerpfeifen, Tröten und Transparenten „bewaffnet“ haben sich am Montag rund 200 Mitarbeiter des Unternehmens Grass auf dem Firmengelände in Höchst formiert. Für drei Stunden wurde beim Beschlägehersteller die Arbeit in der Produktion niedergelegt. Das lautstarke „Pfeif- und Trötkonzert“, von welchem die Versammlung auf dem Vorplatz begleitet wurde, war sicher bis in die Chefetage hinauf zu hören.