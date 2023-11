US-Firma lockt mit Gratis-Gewehr zu neuem Dach

Zwei Massenschießereien pro Tag in den USA

Statistisch gesehen gab es in Amerika 2023 bislang durchschnittlich zwei Massenschießereien pro Tag (!). Und wie zuletzt beim Blutbad in Maine Ende Oktober (krone.at berichtet) benutzen die Killer bevorzugt AR-15-Gewehre. Weshalb die PR-Aktion der Dachdecker-Firma Roof EZ von vielen als geschmacklos und makaber verurteilt wird.