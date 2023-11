Mega-Woche für LASK-Trainer Sageder

Am Donnerstag kämpfen die Linzer in der Europa League gegen Saint-Gilloise um die letzte Chance, doch noch in Europa überwintern zu können. Und am Sonntag müssen Horvath & Kollegen ins Hofmann-Personal-Stadion, wo das Stadtderby gegen BW Linz wartet. Eine Woche, nach der Trainer und Profis am äußersten Limit sein werden.