Deutsche TV-Legende Hans Meiser ist tot

Dies gab der Radiosender Radio Wellenrausch, den die TV-Legende mitgegründet hatte und mit dem er nun durchstarten wollte, am Montag bekannt. In einer Mitteilung auf Instagram heißt es: „TV-Legende, Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben (...) Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles.“